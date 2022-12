Pink Floyd, in streaming 18 live del ’72 e un Ep con brani alternativi.

I Pink Floyd hanno reso disponibili su tutte le piattaforme di streaming ben 18 album live estratti dal loro archivio risalenti all’era pre “Dark Side Of The Moon”. Inoltre in rete è disponibile un EP di cinque canzoni di “tracce alternative” datate 1972.

Tutti i 18 album dal vivo sono registrazioni dei concerti dell’anno 1972, quando i Pink Floyd erano in tournée a sostegno del loro sesto e settimo album – “Meddle” (1971) e “Obscured By Clouds” (1972), durante i quali testavano dal vivi le canzoni dell’album “Dark Side Of The Moon” pubblicato l’anno successivo.

Sei concerti sono stati registrati nel Regno Unito: il primo al Southampton Guildhall il 23 gennaio 1972, poi quattro spettacoli consecutivi al Rainbow Theatre di Londra dal 17 al 20 febbraio e infine un altro spettacolo londinese (questa volta all’Empire Pool a Wembley) il 21 ottobre.

https://www.pinkfloyd.com/

Queta la lista completa:

Live at Southampton Guildhall, U.K., Jan. 23, 1972

Live at Carnegie Hall, New York, N.Y., Feb. 5, 1972

Live at the Rainbow Theatre, London, U.K., Feb. 17, 1972

Live at the Rainbow Theatre, London, U.K., Feb. 18, 1972

Live at the Rainbow Theatre, London, U.K., Feb. 19, 1972

Live at the Rainbow Theatre, London, U.K., Feb. 20, 1972

Live at the Taiikukan, Tokyo, Japan, March 3, 1972

Live at Osaka Festival Hall, Japan, March 8, 1972

Live at Nakajima Sports Centre, Sapporo, Japan, March 13, 1972

Live at Chicago Auditorium Theatre, U.S.A., April 28, 1972

Live at the Deutchlandhalle, Berlin, Germany, May 18, 1972

Live at the Hollywood Bowl, Los Angeles, Sept 22, 1972

Live at the Empire Pool, Wembley, London, Oct. 21, 1972

Live at Ernst-Merck Halle, Hamburg, Germany, Nov. 12, 1972

Live at the Palais des Sports, Poiutiers, France, Nov. 29, 1972

Live at the Palais des Sports de L’ile de la Jatte, Saint Ouen, France, Dec. 1, 1972

Live at the Vorst National, Brussels, Belgium, Dec. 5, 1972

Live at The Hallenstadion, Zurich, Switzerland, Dec. 9, 1972