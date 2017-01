Ennesimo capitolo per la collana discografica targata !K7. L’etichetta teutonica ha affidato al producer statunitense Matthew Dear il compito di redigere la prossima uscita della sua nota compilation DJ-Kicks che sarà pubblicata il 27 Gennaio.

Tra i brani in scaletta c’è anche Wrong With Us dello stesso Dear che potete ascoltare più in basso.

La tracklist:

1. Nils Frahm – Ode

2. Matthew Dear – Wrong With Us

3. Mahal – Ongaku (HVL Remix)

4. Monsieur Georget – Double Lune (Third Child Boomer Mix)

5. Kreon – Silo Sol

6. Caserta – Ricky (Thatmanmonkz Remix)

7. Gwilym Gold & Doc Daneeka – Lust For Sale (MGF Mix)

8. Smoke – Nuutri

9. Decius – Bread & Butter

10. ItaloJohnson – ITJ10B1

11. Instinct (Matrixxman Remix)

12. Groovesh – Glowing

13. Duff Disco – Feed The Horse

14. Dudley Strangeways – Hallam

15. Alex & Digby – Angolan Rumble

16. Gary Sloan & Clone – Harmonitalk (Alex & Digby Edit)

17. Randomer – Rendell Pips

18. Markus Enochson – Hot Juice Box

19. Simian Mobile Disco – Staring At All This Handle

20. Pearson Sound – XLB

21. Soulphiction – Sky So High

22. Audion – Live Breakdown

23. Audion – Starfucker

24. Audion – Brines

25. DJ Khalab & Baba Sissoko – Kumu

http://www.matthewdear.com/

https://www.facebook.com/matthewdear