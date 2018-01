Come solitamente avviene durante questo periodo dell’anno, si susseguono gli annunci sulle novità discografiche in procinto di uscire.

Una delle più fresche riguarda la band di Tom Smith. A quanto si apprende il prossimo 9 Marzo, tramite la Play It Again Sam, verrà pubblicato Violence, il sesto album degli Editors.

Il gruppo inglese lo ha prodotto insieme a Leo Abrahams (Wild Beasts, Florence & The Machine, Frightened Rabbit) e Benjamin John Power (Blanck Mass, Fuck Buttons) mentre del mixaggio si è occupato Cenzo Townshend tranne sul pezzo Hallelujah (So Low), dove tale aspetto è stato curato da Alan Moulder.

Singolo apripista è il brano Magazine che è accompagnato da un video, diretto dal loro collaboratore di lungo corso Rahi Rezvani, in visione al link sottostante.

Infine vi segnaliamo che il quintetto britannico terrà una sola data in Italia, quella del 22 Aprile al Forum di Milano.

La tracklist:

1 Cold

2 Hallelujah (So Low)

3 Violence

4 Darkness At The Door

5 Nothingness

6 Magazine

7 No Sound But the Wind

8 Counting Spooks

9 Belong

http://www.editorsofficial.com/

https://www.facebook.com/editorsmusic/