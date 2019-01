The Who, nuovo album in arrivo? Intanto un tour con orchestra.

Era il 2006 quando la leggendaria band inglese, capitanata dal carismatico chitarrista Pete Townshend e dal cantante Roger Daltrey, pubblicò il suo ultimo album di inediti. E’ notizia di questi giorni che The Who vorrebbero pubblicare un nuovo album durante questo 2019. Gli unici due spuperstiti del gruppo hanno espresso pubblicamente questo desidero quindi no ci resta altro che aspettare. Intanto hanno annunciato un tour nordamericano intitolato “Moving On!“, che comincerà la prossima primavera tra Stati Uniti e Canada in compagnia di un’orchestra locale formata da undici elementi.

The Who 2019 Tour Dates:

05/07 – Grand Rapids, MI @ Van Andel Arena

05/09 – Buffalo, NY @ KeyBank Center

05/11 – Bristow, VA @ Jiffy Lube Live

05/13 – New York, NY @ Madison Square Garden

05/16 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

05/18 – Noblesville, IN @ Ruoff Home Mortgage Music Center

05/21 – Chicago, IL @ Hollywood Casino Amphitheatre

05/23 – St. Louis, MO @ Hollywood Casino Amphitheatre St. Louis

05/25 – Philadelphia, PA @ Citizens Bank Park

05/28 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena

05/30 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

06/01 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

09/06 – St. Paul, MN @ Xcel Energy Center

09/08 – Alpine Valley, WI @ Alpine Valley Music Theatre

09/10 – Cuyahoga Falls, OH @ Blossom Music Center

09/13 – Boston, MA @ Fenway Park

09/15 – Wantagh, NY @ Northwell Health at Jones Beach Theater

09/18 – Atlanta, GA @ State Farm Arena

09/20 – Ft. Lauderdale, FL @ BB&T Center

09/22 – Tampa, FL @ Amalie Arena

09/25 – Houston, TX @ Toyota Center

09/27 – Dallas, TX @ American Airlines Center

09/29 – Denver, CO @ Pepsi Center

10/11 – Los Angeles, CA @ Hollywood Bowl

10/13 – Los Angeles, CA @ Hollywood Bowl

10/16 – San Diego, CA @ Viejas Arena at Aztec Bowl

10/19 – Seattle, WA @ T-Mobile Park

10/21 – Vancouver, BC @ Pepsi Live at Rogers Arena

10/23 – Edmonton, AB @ Rogers Place