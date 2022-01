Eddie Vedder, “Earthling” il quarto album solista. Ascolta.

Eddie Vedder ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo “Brother The Cloud” che anticipa il nuovo album solista dal titolo “Earthling”. Il quarto album del cantante dei Pearl Jam verrà rilasciato l’11 febbraio nei formati CD e LP dalle label Seattle Surf/Republic Records.

“Earthling” è prodotto da Andrew Watt ed è il primo album di Vedder dopo “Ukulele Songs” del 2011; senza contare Flag Day la soundtrack composta in compagnia di Glen Hansard e Cat Power.

Molte le collaborazioni annunciate e tra queste troviamo grandi nomi del pop e rock internazionale: Stevie Wonder, Ringo Starr, Elton John, Chad Smith e Josh Klinghoffer dei Red Hot Chili Peppers.

Per Earthlings si è composta una vera e propria band con alla batteria batterista Chad Smith, il tastierista/chitarrista/cantante Josh Klinghoffer, il bassista Chris Chaney, il chitarrista/cantante Glen Hansard e il chitarrista Andrew Watt che a partire da febbraio faranno un tour americano.

Queste le tappe:

03 Febbraio New York, NY | Beacon Theatre

04 Febbraio | New York, NY | Beacon Theatre

06 Febbraio | Newark, NJ | NJPAC

09 Febbraio | Chicago, IL | Auditorium Theatre

15 Febbraio | San Diego, CA | The Magnolia

17 Febbraio | Los Angeles, CA | YouTube Theatre

21 Febbraio | Seattle, WA | Benaroya Hall

22 Febbraio | Seattle, WA | Benaroya Hall

Prima della traccia “Brother the Cloud” Vedder ha pubblicato altri brani: “Long Way“, con un testo che racconta la storia di un uomo perseguitato da un amore perduto, e “The Haves“, una ballata del cuore indagatore sulla connessione personale, che affronta il crescente divario tra ricchi e poveri.

Questa la tracklist:

Invincible

Power of Right

Long Way

Brother the Cloud

Fallout Today

The Dark

The Haves

Good and Evil

Rose of Jericho

Try

Picture ft. Elton John

Mrs. Mills

On My Way