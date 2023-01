Altin Gun, nuovo album per il gruppo olandese di origine turca. Ascolta.

Nuovo album per gli Altin Gun, leader dell’anatolian funk. ‘Ask’ uscirà il 10 Marzo per Glitterbeat anticipato dal primo singolo ‘Rakıya Su Katamam’. Il singolo è una reinterpretazione di un brano del teologo e scrittore turco Mustafa Öztürk.

‘Aşk’ (profondo sentimento d’amore) è il quinto album della band olandese di origini turche ed esce a meno di due anni di distanza dai fenomenali ‘Alem’ (uscito su Bandcamp ) e ‘Yol’.

Il disco segna un un ritorno alle origini con dieci brani di folk tradizionale turco, rivisto alla maniera psichedelica della band guidata da Merve Daşdemir e Erdinç Ecevit.

Il nuovo album è un ritorno alle radici dei primi due album degli Altin Gun, registrato ad Amsterdam e influenzato dalla tradizione della musica popolare turca, dal funk psichedelico, dal groove pop, dalla sci-fi disco e dall’acid-folk.

Come spesso accade nella musica della band olandese i brani sono rielaborazioni di classici del folklore turco. Come Merve e Jasper affermano i brani in questione sono stati reinterpreti tantissime volte e da artisti differenti, ma mai sottoposti a “versioni pop psichedeliche”, o meglio al “trattamento Altin Gun”.

