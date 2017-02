Con 1.500.000 album venduti in tutto il mondo, 4 UK Top 10 Album, i Maximo Park sono pronti a tornare con “Risk To Exist”, il nuovo album in uscita il 21 aprile 2017 via Daylighting e Cooking Vinyl. Co-prodotto da Tom Schick (Wilco, Beck, White Denim) e dalla band stessa, registrato completamente live negli studi dei Wilco (The Loft a Chicago), “Risk To Exist” arriva a tre anni di distanza da “Too Much Information”. Nel nuovo lavoro anche Mimi Parker dei Low, che presta la sua voce in alcuni brani, tra cui il lead single che da titolo al disco.

Maximo Park sono : Paul Smith (vocals), Duncan Lloyd (guitar), Lukas Wooller (keyboards), Tom English (drums)

https://www.facebook.com/maximopark

http://maximopark.com/