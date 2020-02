Mentre sono ancora al lavoro in studio per completare il nuovo attesissimo album dal titolo Imploding The Mirage, con uscita è prevista nei prossimi mesi, The Killers annunciano nuove tappe del loro tour europeo, fra le quali una al Milano Summer Festival per l’unico concerto in Italia, domenica 12 luglio 2020 all’Ippodromo SNAI San Siro. The Killers nascono nel 2001, ispirandosi alle sonorità tipiche degli anni Ottanta e della New Wave e sono di diritto fra i capostipiti nell’alternative rock del terzo millennio. Originari di Las Vegas e capitanati dal carismatico Brandon Flowers, con oltre 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, sono la prima band internazionale ad avere cinque album che hanno debuttato alla prima posizione delle classifiche musicali inglesi. Hanno all’attivo successi planetari come Human, Somebody Told Me, Mr. Brightside, divenuti veri e propri inni generazionali.

L’Imploding The Mirage Tour 2020 parte il 28 maggio nel Regno Unito e attraversa l’Europa con date in Inghilterra, Scozia,Irlanda, Germania, Belgio, Spagna, Croazia, Repubblica Ceca e Russia, prima di approdare in Italia.

La band ha venduto oltre 250.000 biglietti in due ore in dicembre, appena annunciati i primi concerti in Gran Bretagna. “Mi stupisco ogni volta che vedo risultati del genere – dice Flowers– Non lo do per scontato”. E aggiunge che gli spettatori dovranno aspettarsi un nuovo show spettacolare: “Non conosco altro modo di esibirci, diamo tanto, sentiamo di dovere ancora dimostrare il nostro diritto di stare su un palco“.



