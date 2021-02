Esce ad aprile su Jagjaguwar il dodicesimo album dei Dinosaur Jr. Ascolta il singolo.

I Dinosaur Jr. tornano con un album intitolato ‘Sweep It Into Space’. Il dodicesimo lavoro in studio del trio di Amherst verrà pubblicato il 23 aprile per la label Jagjaguwar ed è stato anticipato dal video-singolo dal titolo ‘I Ran Away’.

Questo nuovo album del ritrovato trio J Masic, Lou Barlow e Murph esce dopo 5 anni di distanza dall’ultimo ‘Give a Glimpse of What Yer Not’ ed è stato registrato presso i Bisquiteen Studio di Amherst tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 con la partecipazione straordinaria di Kurt Vile, presente come co-produttore del disco insieme a J Mascis e chitarrista aggiunto su ‘I Ran Away’.

https://www.dinosaurjr.com/

https://www.facebook.com/DinosaurJr