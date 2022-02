Kraftwerk: nuova compilation di remix in arrivo con Hot Chip, Orbital, Étienne de Crécy e …

Buone nuove dai Kraftwerk che oggi sono formati da membri più recenti della loro lunga carriera: Ralf Hütter, Fritz Hilpert, Henning Schmitz e Falk Grieffenhagen. Appena due anni fa è morto Florian Schneider che da tutti era considerato la colonna portante del seminale collettivo elettronico tedesco.

La band ha annunciato una compilation di remix, intitolata con poca fantasia, Kraftwerk Remixes e sarà la Parlophone a pubblicarla il 25 marzo in triplo vinile. Sottolineiamo che l’ultimo album di inediti è stato Tour de France Soundtracks pubblicato nel lontano 2003.

In questo nuova operazione commerciale oltre ai remix realizzati dalla band, la quale rivisita ben 19 brani selezionati dal proprio catalogo in un arco temporale che va dal 1991 al 2021; troviamo anche le opere di Hot Chip, Underground Resistance, Orbital, Étienne de Crécy e François K.

https://kraftwerk.com/

https://www.facebook.com/Kraftwerk

Questa è la tracklist:

LP1

Non Stop

Robotnik (Kling Klang Mix)

Robotronik (Kling Klang Mix)

Home Computer (2021 Single Edit)

Radioactivity (William Orbit Hardcore Remix – Kling Klang Edit)

Radioactivity (François Kervorkian 12″ Remix)

LP2

Expo 2000 (Kling Klang Mix 2002)

Expo 2000 (Francois K and Rob Rives Mix)

Expo 2000 (Kling Klang Mix 2001)

Expo 2000 (DJ Rolando Mix)

Expo 2000 (Orbital Mix)

Expo 2000 (Orbital Mix)

Expo 2000 (Ur Thought 3 Mix)

LP3

Aéro Dynamik (Kling Klang Dynamix)

Aéro Dynamik (Alex Gopher / Etienne de Crecy Dynamik Mix)

Aéro Dynamik (Francois K Aero Mix)

Tour De France (Etape 2) [Edit]

Aéro Dynamik (Intelligent Design Mix by Hot Chip)

La Forme (King of the Mountains Mix by Hot Chip)