Thomas Fehlmann ritorna con un nuovo album.

In verità il lavoro in uscita del compositore svizzero è nato come colonna sonora di un documentario diretto dal regista tedesco Volker Heise intitolato “Herbst 1929, Schatten Über Babylon” e che offre un approfondimento storico sulla terza stagione di “Babylon Berlin”, serie televisiva tedesca basata sui libri di Volker Kutscher, le cui trame spaziano in un periodo a cavallo tra il 1929 e il 1934, nel periodo della Repubblica di Weimar.

Non è la prima volta che Fehlmann collabora con Heise, nel 2018 era stata già pubblicata la soundtrack della serie “1929 – Das Jahr Babylon”, mentre nel 2010 usciva “Gute Luft” tratto dal documentario “24H Berlin”.

1929 – Das Jahr Babylon by Thomas Fehlmann

Il titolo del nuovo full-lenght dell’ex membro di Palais Schaumburg e The Orb, “Böser Herbst”, è infatti legato propriamente al documentario: l’autore ha prodotto dieci brani recuperando campioni di musica contemporanea comprensivi di polvere e crackles dal suono d’archivio originale anni venti (dello scorso secolo), mantenendo determinate atmosfere ma rimodellate in assemblaggi moderni e a lui congeniali, tra musica d’ambiente, dub, minimal techno, frullati nella sua visione psichedelica.

“Böser Herbst” sarà disponibile a partire dal prossimo 9 aprile attraverso la label di Colonia, Kompakt Records. L’album è stato anticipato dall’uscita del singolo ‘Umarmt’ lo scorso 24 febbraio.

www.kompakt.fm

Autore: Luigi Ferrara

Thomas Fehlmann - “Böser Herbst” – Tracklist

01. Vergessen

02. Karnickel

03. Mit Ausblick

04. Umarmt

05. Abgestellt

06. Vulkan

07. Wunschwechsler

08. Auf Die Spitze

09. Freche Freunde

10. Überschneidungen

Umarmt from KSOC on Vimeo.