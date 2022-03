Rammstein: ottavo album ad aprile in versioni multiple. Ascolta il singolo.

S’intitola “Zeit” il nuovo disco dei Rammstein e uscirà il 29 aprile 2022 per la Universal. Pubblicato come CD digipack standard, con un libretto di 20 pagine, è confezionato a sei ante in edizione speciale con un libretto di 56 pagine con seconda cover; mentre il doppio vinile 180g ha un libretto di 20 pagine in grande formato, così come nei soliti formati digitali.

L’ottavo album del gruppo industrial metal tedesco è anticipato dall’omonimo singolo, una potente ballata che dà vita a un’epopea grandiosa. Curiosità circa la foto di copertina che è stata scattata dal rocker canadese Bryan Adams!

Till Lindemann (voce), Paul Landers (chitarra), Richard Z. Kruspe (chitarra), Flake (tastiera), Oliver Riedel (basso) e Christoph Schneider (batteria) hanno speso due anni a lavorare sulle undici canzoni del nuovo disco. Ancora una volta sono stati assistiti dal produttore berlinese Olsen Involtini.

“Zeit” è stato registrato ai La Fabrique Studios di St. Rémy de Provence, Francia.

I Rammstein saranno in concerto il prossimo 12 luglio a Torino presso lo Stadio Olimpico.

https://zeit.rammstein.de/en

https://www.rammsteinworld.com/en/

https://www.facebook.com/Rammstein