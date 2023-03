Dry Cleaning – Swampy (4AD)

Eletto nono miglior disco del 2022 da Mojo e The Line of Best Fit, Stumpwork l’anno scorso ha fatto conoscere nel mondo i londinesi Dry Cleaning, nuovi alfieri dell’alternative rock. A circa un anno di distanza, il 1 marzo 2023 hanno annunciato l’uscita di Swampy, un nuovo EP compost da due brani inediti, remix e demo. Dei due nuovi brani, Swampy e Sombre Two dicono: “Queste due canzoni sono state registrate durante le sessioni di Stumpwork. Hanno in comune un’atmosfera polverosa, desolata e spaziale. Alla vigilia di questa uscita siamo stati in tour nel sud-ovest degli Stati Uniti, dove queste canzoni si sentono a casa nel paesaggio arido e marziano del deserto dell’Arizona.”

Completano l’EP i remix Hot Penny Day di Charlotte Adigéry & Bolis Pupul (un tentativo francamente fallito) e di Gary Ashby da parte Nourished By Time, che ha suonato in supporto ai Dry Cleaning nel loro recente tour in Nord America. Gary Ashby è la perla dell’EP così come era già la perla del disco, mentre, infine, Peanuts è un demo strumentale impreziosito dal sassofono.

Stumpwork, di cui questo EP rappresenta dunque una sorta di B-Side, è il seguito di New Long Leg del 2021, il primo album in studio della band, registrato in due sole settimane con il produttore John Parish presso i mitici Rockfield Studios, che ha raggiunto il #4 posto nella classifica album in UK e comparendo in tutte le liste dei migliori album del 2021. Sulla spinta del grande successo, Nick Buxton (batteria), Tom Dowse (chitarra), Lewis Maynard (basso) e Florence Shaw (voce) sono tornati nelle campagne del Galles a fine 2021, collaborando ancora una volta con Parish e l’ingegnere Joe Jones, lavorando nello stesso studio e con lo stesso team, e incidendo appunto Stumpwork.

Swampy è in effetti l’unica vera canzone inedita di questo EP, e segue stilisticamente la scia del LP del 2022. Considerata a se, non è un capolavoro, e dunque nell’EP va detto che non ci sono pezzi che giustificherebbero l’operazione di lancio. Tuttavia, accogliamo l’EP per quello che è, un progetto collaterale, e ne cogliamo la buona notizia consistente nel fatto che non paghi del successo internazionale i Dry Cleaning sono ancora in piena attività, che sarà peraltro coronata dal tour programmato per questa estate in Gran Bretagna con una puntata anche in Italia martedì 11 Luglio a Piazza del Castello a Sesto al Reghena per il festival Sexto’Nplugged.

https://drycleaningband.com/

https://www.facebook.com/drycleaningband

autore: Francesco Postiglione