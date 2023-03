Deerhoof: esce il diciannovesimo album cantato in giapponese.

I Deerhoof tornano con un nuovo album dal titolo ‘Miracle Level’ disponibile dal 31 Marzo per Joyful Noise. Il nuovo album della celebre band indie-rock band è stato anticipato dal singolo ‘Sit Down, Tell Me Your Story’ che trovate qui sotto.

La prolifica formazione canadese sta tornando sulle scene con il diciannovesimo album, il primo cantato interamente in lingua giapponese dalla cantante Satomi Matsuzaki.

Il disco è stato prodotto da Mike Bridavsky (Of Montreal, Thurston Moore), che a proposito del nuovo album racconta: “Dopo aver ascoltato i loro album precedenti ho capito che non avevo alcuna idea di come realizzare un disco dei Deerhoof. Avevano registrato dischi selvaggi e unici, ognuno differente dal precedente. Satomi Matsuzaki, Ed Rodríguez, John Dieterich e Greg Saunier hanno provato qualcosa di diverso su ‘Miracle Level’ e il risultato sono i Deerhoof nella loro forma più rada e vulnerabile.”

https://deerhoof.website/

https://www.instagram.com/deerhoof/

https://www.facebook.com/Deerhoof/

‘Miracle Level’ tracklist:

01 Sit Down, Let Me Tell You a Story.

02 My Lovely Cat

03 Everybody, Marvel

04 Jet-Black Double-Shield

05 Miracle-Level

06 And the Moon Laughs

07 The Little Maker

08 Phase-Out All Remaining Non-Miracles by 2028

09 Momentary Art of Soul!

10 Wedding, March, Flower