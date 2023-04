In arrivo il doppio live album degli Hüsker Dü.

Gli Husker Dü hanno annunciato l’uscita di una raccolta di materiale live inedito. Il trio lo ha registrato in quattro spettacoli al Longhorn di Minneapolis, Minnesota, tra il 1979 e il 1980. Una versione in vinile 2xLP viene pubblicata domani per il Record Store Day mentre altro materiale sarà sulle piattaforme digitali il 25 agosto via Reflex Records.

Thurston Moore ha scritto le note di copertina per Tonite Longhorn e Bob Mould degli Hüsker Dü ha sottolineato come la storia del gruppo è tutta i divenire per non dire definitivamente finita: “nel 2017 Husker Dü ha pubblicato Savage Young Dü tramite Numero Group, che ha raccolto un’altra serie di registrazioni dei primi anni. Grant Hart, il batterista della band, è morto nel settembre 2017 dopo aver convissuto con il cancro e l’anno scorso, il bassista Greg Norton ha lanciato un GoFundMe per coprire le cure per il cancro alla prostata.”

Side A – July 6. 1979 20:56

1 Insects Rule The World (Hart) (BMG Bumblebee BMI)

2 I’m Not Interested (Hart) (BMG Bumblebee BMI)

3 Sex Dolls (Hart) (BMG Bumblebee BMI)

4 Can’t See You Anymore (Mould) (Granary Music BMI)

5 Sexual Economics (Mould) (Granary Music BMI)

6 Do You Remember? (Mould) (Granary Music BMI)

7 Nuclear Nightmare (Hart/Mould/Norton) (BMG Bumblebee BMI) (Granary Music BMI) (Husker Music BMI)

Side B – July 16 1980 Tiger Night 22:17

1 All Tensed Up (Mould) (Granary Music BMI)

2 Strange Week (Hart) (BMG Bumblebee BMI)

3 Don’t Try To Call (Mould) (Granary Music BMI)

4 Industrial Grocery Store (Mould) (Granary Music BMI)

5 Do The Bee (Hart) (BMG Bumblebee BMI)

6 Do You Remember? (Mould) (Granary Music BMI)

7 Ode To Bode (Norton) (Husker Music BMI)

8 Don’t Have A Life (Norton) (Husker Music BMI)

Side C – Sept 25 1980 Homerock 20:40

1 All I’ve Got To Lose (Mould) (Granary Music BMI)

2 Don’t Try It (Mould) (Granary Music BMI)

3 Writer’s Cramp (Mould) (Granary Music BMI)

4 Gilligan’s Island (Hart) (BMG Bumblebee BMI)

5 What Went Wrong? (Mould) (Granary Music BMI)

6 Uncle Ron (Norton) (Husker Music BMI)

7 MTC (Norton) (Husker Music BMI)

8 Drug Party (Hart) (BMG Bumblebee BMI)

Side D – Sept 25, 1980 Homerock 22:15

1 Chinese Rock (Meyers, Colvin) (Dilapidated Music DoraFlo Music, Quick Fix Music BMI)

2 Termination (Norton) (Husker Music BMI)

3 Call On Me (Mould) (Granary Music BMI)

4 Gravity (Mould) (Granary Music BMI)

5 Statues (Hart) (BMG Bumblebee BMI)