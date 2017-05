The National hanno annunciato il loro 7° album di studio dal titolo Sleep Well Beast che verrà pubblicato l’8 settembre su etichetta 4AD. Sleep Well Beast è stato prodotto da Aaron Dessner e coprodotto da Bryce Dessner e Matt Berninger. L’album è stato mixato da Peter Katis e registrato principalmente presso il Long Pond Studio di Aaron Dessner, Hudson Valley (New York). L’annuncio del nuovo album è accompagnato dal video del brano “The System Only Dreams in Total Darkness” diretto da Casey Reas che potete visionare in basso.

Di seguito la tracklist:

Nobody Else Will Be There

Day I Die

Walk It Back

The System Only Dreams in Total Darkness

Born to Beg

Turtleneck

Empire Line

I’ll Still Destroy You

Guilty Party

Carin at the Liquor Store

Dark Side of the Gym

Sleep Well Beast

La band, inoltre, ha anche annunciato un tour mondiale a sostegno dell’album che partirà da Cork, in Irlanda, il 16 settembre. Eccovi le tappe:

21/06/17 – Glastonbury Festival – Glastonbury, UK

12/08/17 – HAVEN Festival – Copenhagen, DENMARK

16/09/17 – Cork Opera House – Cork, IRELAND

17/09/17 – Vicar Street – Dublin, IRELAND

18/09/17 – Vicar Street – Dublin, IRELAND

20/09/17 – Usher Hall – Edinburgh, UK

21/09/17 – Usher Hall – Edinburgh, UK

22/09/17 – O2 Apollo – Manchester, UK

23/09/17 – O2 Apollo – Manchester, UK

25/09/17 – Eventim Hammersmith Apollo – London, UK

26/09/17 – Eventim Hammersmith Apollo – London, UK

27/09/17 – Eventim Hammersmith Apollo – London, UK

28/09/17 – Eventim Hammersmith Apollo – London, UK

05/10/17 – Wang Theatre – Boston, MA, USA

06/10/17 – Forest Hills Stadium – New York, NY, USA

11/10/17 – Hollywood Bowl – Los Angeles, CA, USA

12/10/17 – CalCoast Credit Union Open Air Theatre – San Diego, CA, USA

14/10/17 – Greek Theatre – Berkeley, CA, USA

21/10/17 – Elbphilharmonie – Hamburg, GERMANY

23/10/17 – Tempodrom – Berlin, GERMANY

24/10/17 – Tempodrom – Berlin, GERMANY

25/10/17 – AFAS Live – Amsterdam, THE NETHERLANDS

28/10/17 – Coliseum – Lisbon, PORTUGAL

30/10/17 – Bozar – Brussels, BELGIUM

31/10/17 – Bozar – Brussels, BELGIUM

04/11/17 – Annexet – Stockholm, SWEDEN

05/11/17 – Annexet – Stockholm, SWEDEN

06/11/17 – Sentrum Scene – Oslo, NORWAY

07/11/17 – Sentrum Scene – Oslo, NORWAY

27/11/17 – Arlene Schnitzer Concert Hall – Portland, OR, USA

28/11/17 – Paramount Theatre – Seattle, WA, USA

29/11/17 – Paramount Theatre – Seattle, WA, USA

01/12/17 – Queen Elizabeth Theatre – Vancouver BC, CANADA

02/12/17 – Queen Elizabeth Theatre – Vancouver BC, CANADA

04/12/17 – Verizon Hall – Philadelphia, PA, USA

07/12/17 – Metropolis – Montreal QC, CANADA

08/12/17 – Metropolis – Montreal QC, CANADA

09/12/17 – Sony Centre – Toronto ON, CANADA

10/12/17 – Hamilton Place Theatre – Hamilton ON, CANADA

12/12/17 – Civic Opera House – Chicago, IL, USA

13/12/17 – Civic Opera