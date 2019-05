Sono in due ma deflagrano per quattro. Parliamo dei Pressione Su Malta, duo messinese che, agli albori del 2009 uscirono allo scoperto con l’improbabile nome di Erythema e presto (fortunatamente!) volturato in quello attuale. La formula del combo ha, essenzialmente, dettami stoner-grunge con eccellenti passaggi di quel rock seventies mai dimenticato e glorificato, a ragion veduta, senza opulenza e stucchevolezza. Otto i pezzi in cartello di “Love, death and other bullshits”, a cominciare da “Raise your gun”, in cui affilano subito le chitarre con virulenza, tanto per far intendere che qui non si scherza ma si bada tosto al sodo.

“The fear” è una “paura” ossessivamente destabilizzante con punte di rabbia urticanti. Invece, “Weight of love” e “Hollywood” si stendono con graffi trotterellanti, tipici connotati Zeppeliniani, che riportano indietro le lancette all’epoca d’oro del rock.

Rialzano l’adrenalina con “Shadow on their faces”, viaggiando a pieni giri con riffs circolari e perforanti, in corpus martellante e di gran tecnica, mentre gemiti d’amplesso aprono “Wild like monkeys” con un guitar-work ronzinante, che tampina l’orecchio senza tregua, in un rock dal forte impatto e vari stop-and-go a lambire l’ugola di Robert Plant. I due minuti dell’estraniante “Karma Ghost” nebulizzano paranoia spaziale e tribalismo sottotraccia fantasmitico: sicuramente un episodio bizzarro e coraggioso per chiudere l’album in maniera cosi ardimentosa e, per questo, lodevole di nota.

Fraseggi compatti e coriacei, fanno di “Love, death and other bullshits” un bignamino rock da sfogliare con interesse, poiché dopo l’e.p. d’esordio “Uhu! Uhu!”, si sente che l’evoluzione del suono è raggiunta e quindi, li aspettiamo in futuro per verificare che la compattezza del sound non sia vanificata da strane digressioni d’indirizzo stilistico, in cui le bands spesso incappano alla ricerca di chissà quali sperimentazioni indefinite.

Ci auguriamo che i Pressione Su Malta non facciano questo errore madornale: l’evoluzione ci sta, la vanteria no. Mi raccomando!

https://www.facebook.com/pressione.su.malta/

autore: Max Casali