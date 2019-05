Tra i più originali e celebrati registi della storia del cinema europeo, autore di opere surreali e grottesche con graffianti spunti satirici e memorabili colonne sonore, premiate con la Palma d’Oro a Cannes e il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, Emir Kusturica sarà in Italia per due eventi unici.

Martedì 28 maggio Kusturica sarà protagonista dell’apertura della VI edizione del Festival della Bellezza al Teatro Romano di Verona con ‘L’Astro Poetico dell’Anima Underground’, un incontro in cui racconti e riflessioni si intrecciano a proiezioni di sequenze tratte da alcuni dei capolavori del celebre regista, dal tenero amarcord di ‘Ti Ricordi di Dobby Bell?’ (1981) alla sinfonia tragica de ‘Il Tempo dei Gitani’ (1989), dal potente affresco corale di mezzo secolo di storia jugoslava, ‘Underground’ (1995), manifesto della fantasia caotica e debordante di Kusturica, all’apocalittico, stravagante e catartico ‘Gatto Nero Gatto Bianco’ (1998), fino al recente ‘On The Milky Road’ (2016). Dialoga, con Emir Kusturica, Alessandra Zecchini. Info: www.festivaldellabellezza.it

Mercoledì 17 luglio Emir Kusturica si esibirà invece a Genova, per il Festival Internazionale di Nervi, con The No Smoking Orchestra, storica garage rock band fondata nel 1980 a Sarajevo, nella quale il regista suona la chitarra elettrica. La band diventa in breve tempo l’esponente musicale di riferimento del movimento di resistenza culturale sorto negli anni della transizione al dopo-Tito e, nel giro di un paio di anni, diventa popolarissima in tutta la Iugoslavia. Tra censure e cambi di formazione, Emir Kusturica fa il suo ingresso nella The No Smoking Orchestra nel 1986, partecipando alla registrazione del terzo fortunato album. Nel 1998 la band compone le musiche per il film di Kusturica ‘Gatto Nero Gatto Bianco’, Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia dello stesso anno. Dopo un lunghissimo tour mondiale, l’orchestra compone la colonna sonora de ‘La Vita E’ un Miracolo’, il nuovo film del regista presentato a Cannes nel 2004. Negli anni successivi The No Smoking Orchestra continua a realizzare le colonne sonore dei film di Kusturica, da ‘Il Tempo dei Gitani’ a ‘On The Milky Road’, l’ultimo film del regista che vede, tra le attrici, Monica Bellucci.

Ritmi balcanici e commistioni musicali, tra folk, jazz e musiche gitane, sono gli elementi che da sempre caratterizzano questa super band, in concerto con Emir Kusturica nelle vesti di musicista e trascinatore!

http://new.thenosmokingorchestra.com

I dettagli:

martedì 28 maggio Verona

apertura porte ore 20.00 – inizio incontro ore 21.30

prezzi dei biglietti:

platea numerata: 14 € + d.p.

gradinata: 10 € + d.p.

mercoledì 17 luglio Genova

apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore 21.00

prezzi dei biglietti: da 30 € a 45 € + d.p.

fonte: com. stampa