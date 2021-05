Modest Mouse, settimo album in arrivo su Epic. Ascolta il singolo.

Modest Mouse annunciano un nuovo album. The Golden Casket verrà pubblicato dalla label Epic il prossimo 25 giugno e di seguito potete ascoltare il sinoglo “We Are Between”.

Il settimo album della band originaria di Issaquah, Washington, è stato prodotto dall’accoppiata Dave Sardy e Jacknife Lee a Los Angeles e in parte negli studios di Portland di prorpietà della band.

Il nuovo album segue Strangers to Ourselves pubblicato nel lontano 2015. Nel 2019, la band ha fatto una serie di pubblicazioni e scelte che sembravano anticipare l’uscita di un nuovo full-lenght, inclusa l’uscita di nuove canzoni chiamate “Ice Cream Party”, “Poison the Well” e “I’m Still Here” (nessuno dei quali compare nella tracklist del nuovo album), per poi andare in tour con i Black Keys; ma nulla di fatto fino ad oggi che arriva la conferma di un nuovo capitolo per la band capitanata dal cantante chitarrista Isaac Brock (nella foto).

Questa è la tracklist:



01. Fuck Your Acid Trip

02. We Are Between

03. We’re Lucky

04. Walking and Running

05. Wooden Soldiers

06. Transmitting Receiving

07. The Sun Hasn’t Left

08. Lace Your Shoes

09. Never Fuck a Spider on the Fly

10. Leave a Light On

11. Japanese Trees

12. Back to the Middle