Stephen Mallinder, fondatore dei Cabaret Voltaire nel 1973 insieme a Chris Watson e il compianto Richard H. Kirk, ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album.

Il disco in fase di lancio segue il precedente “Um Dada”, uscito nel 2019 dopo che l’autore era stato fermo a livello discografico per trentacinque anni, dai tempi di “Pow-Wow” pubblicato infatti nel 1983. Il musicista originario di Sheffield, infatti, nel tempo si è dedicato ad attività altre quali il giornalismo e la radio oltre ad essere docente in Digital Music & Sound Art all’Università di Brighton.

Il nuovo lavoro sarà intitolato “Tick Tick Tick” e costituito da otto tracce registrate presso il MemeTune Studios in Cornovaglia congiuntamente col noto esperto di sintetizzatori Ben Edwards, al secolo Benge, compositore di lungo corso anche in progetti quali Tennis e John Foxx & The Maths.

Mallinder nel descrivere il proprio full-lenght sostiene che il ritmo è l’impostazione predefinita, il fondamento, l’elemento costitutivo, finanche le melodie sono “ritmiche”:- “la musica dovrebbe coinvolgerti; i testi dovrebbero farti pensare. La maggior parte delle interpretazioni è un’interpretazione errata”, mentre per quanto riguarda le scelte stilistica non si è partiti da un’estetica ben definita, oltre ad un “campanaccio su ogni traccia e la totale assenza del riverbero”.

“Tick tick tick” sarà pubblicato il prossimo 15 luglio attraverso la label indipendente statunitense Dais Records – così come il precedente “Um Dada” – in formato cd, vinile, streaming e picture disc in edizione limitata. In rete come anteprima è stata diffusa la traccia ‘Hush’.

www.daisrecords.com

Autore: Luigi Ferrara

Photo by Paul Burgess

Stephen Mallinder – “Tick Tick Tick” – Tracklist

A1: Contact

A2: Ringdropp

A3: Galaxy

A4: Wasteland

B1: Hush

B2: Shock To The Body

B3: The Trial

B4: Tick Tick Tick