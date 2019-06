Gli Yes pubblicano un doppio Cd e quattro Lp e tornano in tour.

Gli Yes hanno festeggiato il loro 50esimo anniversario l’anno scorso con un tour esteso che include gli spettacoli in Europa, Nord America e Giappone. Quest’anno, i membri della Rock and Roll Hall of Fame ritornano con un nuovo doppio album live che è stato registrato durante il tour per l’anniversario del gruppo.

YES 50 LIVE sarà disponibile dal 2 agosto su doppio cd e 4 Lp con una cover dipinta da Roger Dean, di cui artwork e simbolica calligrafia sono sinonimi dell’identità della band. Le versioni cd e vinile si presentano entrambe con un booklet di otto pagine che includono fotografie del tour scattate da Gottlieb Brothers.

Il lavoro contiene ben tredici performance live delle canzoni chiave che hanno fatto degli Yes la band progressive più durevole della storia del rock. La gran parte dell’album fu registrato a Philadelphia dove 10 membri degli Yes erano sul palco durante il bis: i membri attuali Steve Howe, Geoff Downes, Alan White, Billy Sherwood, Jon Davison, Jay Schellen, più i membri precedenti Tony Kaye, Patrick Moraz, Tom Brislin e Trevor Horn. Patrick Moraz suona in Soon e Tony Kaye in Yours is no Disgrace, Roundabout e Starship Trooper.

Quest’estate, i membri attuali degli Yes estenderanno il tour per il 50esimo anniversario in Nord America e si chiamerà “The Royal Affair Tour” e saranno accompagnati da altre band storiche come Asia, John Lodge of The Moody Blues, Carl Palmer’s ELP Legacy.

