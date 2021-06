Damon Albarn mistico: ascolta il nuovo brano estratto dal secondo album solista.

S’intitola Love and Memory, da una poesia di John Clare, il secondo album solista del cantante dei Blur e Gorillaz. Il primo album Damon Albarn lo pubblicò nel lontano 2014 e portava come titolo Everyday Robots. “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows” è la traccia che ci introduce al secondo lavoro in uscita il 12 novembre per la label indipendente Transgressive Records. Un sound sognante e mistico sarà presente nell’intero nuovo lavoro, già nel brano, che potete ascoltare qui sotto, avvertirete quest’aria “riflessiva”. “E’ come una pièce orchestrale ispirata dai paesaggi islandesi” – racconta Albarn, il quale è tornato a comporre musica grazie al lockdown sviluppando 11 tracce. “Un’ulteriore esplorazione dei temi della fragilità, della perdita, dell’emergenza e della rinascita” – conclude.

www.facebook.com/DamonAlbarn

www.damonalbarnmusic.com

La tracklist:

01. The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows

02. The Cormorant

03. Royal Morning Blue

04. Combustion

05. Daft Wader

06. Darkness To Light

07. Esja

08. The Tower Of Montevideo

09. Giraffe Trumpet Sea

10. Polaris

11. Particles