The Soft Moon, nuovo album in arrivo. Ascolta il singolo.

Il progetto del multistrumetnista Luis Vasquez - meglio noto com The Soft Moon – si appresta a pubblicare un nuovo album dal titolo Exister che verrà pubblicato dalla label Sacred Bones.

L’album – dice una nota stampa – testimonia i molteplici cambiamenti affrontati da Luis Vasquez nel corso degli ultimi anni. L’artista ha lasciato Berlino, la sua casa per molti anni, e si è trasferito a Joshua Tree, California, per cambiare aria e trovare più spazio durante il lockdown.

The Soft Moon è senza dubbio uno dei progetti più interessanti della scena post-punk contemporanea, capaci di sviluppare una via propria che mescola atmosfere gothic rock, indie, wave e industrial.

“Lo scopo di questo disco è di condividere ogni emozione che provo”, dice Luis Vasquez. “Non ci sono due canzoni uguali. Si tratta di esistere nel mondo come essere umano e di provare emozioni ed esperienze nel corso della propria vita”. ‘Exister’ è un album radicato nelle gioie estatiche e negli abissi paralizzanti che la vita può vomitare e come solo resistere ed esistere a volte sia tutto ciò che abbiamo.

‘Exister’ tracklist:

1. Sad Song

2. Answers

3. Become The Lies

4. Face is Gone

5. Monster

6. The Pit

7. NADA

8. Stupid Child

9. Him (feat. fish narc)

10. Unforgiven (feat. Alli Logout)

11. Exister