C’era una volta l’hardcore italiano da esportazione. C’era una volta il Granducato Hardcore. Questo potrebbe essere l’incipit di una favola rock. Invece no! È la recensione di uno dei più importanti gruppi punk italiani. Quindi niente favole, né rockstar, né successo, né groupies, né eccessi o droghe. Soltanto del fottutissimo punk. Diretto, veloce, essenziale e politico! Ancora una volta si ringrazia l’Area Pirata per aver recuperato un pezzo importante della storia musicale italiana. In questo caso si tratta dei CCM, band hc-punk pisana attiva tra il 1979 e il 1987 e che, come altre band italiano hc di quegli anni (Negazione, Indigesti, I refuse It! e tanti altri) furono ben apprezzate anche oltreoceano. I CCM erano pisani, per cui facevano parte del Granducato Hardcore, giro di band punk toscane.

L’Area Pirata ha deciso di pubblicare questa antologia, in due cd, perché si era creato un vuoto a causa del fatto che i loro dischi originali avevano raggiunto prezzi esorbitanti e in giro stavano comparendo sempre più spesso bootleg di qualità molto scarsa. In questa antologia sono presenti 2 Ep: “400 fascits” e “Furious party”, una manciata di outtakes e due dischi: “Permanet scar” che fu pubblicato come split con gli I refuse It! e “Into the void”.

In questi 40 brani potrete trovare tutta l’essenza del punk, tra pezzi velocissimi e diretti, tirati e politicizzati come “400 fascists”, passaggi verso l’alt-rock alla Nomeansno (“Sorry/R.M.”), passando a brani che evocano l’ultima fase dei Black Flag, vale a dire quelli in cui c’era il passaggio dall’hc alle lungaggini jazzofile (“Naymiorenggekkio”).

La tensione è sempre molto alta, che rispecchia quelle sociali vilmente sopite con la droga negli anni ’80. I CCM come tutti i gruppi hc italiani e Usa non ci stavano alla costruzione di quello che allora era il nuovo ordine mondiale ordito da quei criminali sociali di Regan e Tatcher e in Italia da Craxi, Andreotti, mafie, ecc, per cui cantavano a loro modo il condivisibilissimo dissenso. Quanto ci mancano!

