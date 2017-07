Giusto nei giorni passati il songwriter americano è stato in tour nello stivale per promuovere Gargoyle, album uscito lo scorso Aprile.

E’ fresca la notizia che da alcuni brani tratti da tale disco, il prossimo 29 Settembre, via Heavenly Recordings, verrà realizzato Still Life With Roses – Gargoyle Remixes, ep che vede all’opera artisti come Pye Corner Audio, Adrian Sherwood e Andrew Weatherall (di questi ultimi due, in basso, è possibile ascoltare i rispettivi rifacimenti).

Ad Ottobre, inoltre, Mark Lanegan sarà nuovamente dal vivo in Italia. Di seguito le date:

29/10 Vox Club, Nonantola (MO)

30/10 Fabrique, Milano

La tracklist:

1. Nocturne (Adrian Sherwood Remix)

2. Blue Blue Sea (Not Waving Remix)

3. Old Swan (Pye Corner Audio Remix)

4. Beehive (Andrew Weatherall Remix)

5. Beehive (Andrew Weatherall Dub)

6. Death’s Head Tattoo (BLOOD MUSIC Falling Percussion Dub)

http://www.marklanegan.com/

https://www.facebook.com/MarkLanegan