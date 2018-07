Il duo inglese Marc Almond e David Ball ha di sicuro segnato l’epoca del cosiddetto synth-pop anni 80′, passando agli annali grazie, sopratutto, alla loro riuscita cover di Tainted Love di Gloria Jones (in realtà composta da Ed Cobb).

I Soft Cell sono quasi al passo d’addio, visto che porranno fine alla carriera con un concerto previsto il prossimo 30 Settembre alla O2 Arena di Londra.

Intanto i nostri hanno messo appunto un box-set, Keychains & Snowstorms–The Soft Cell Story, in uscita il 7 Settembre venturo tramite UMC.

Il cofanetto farà una panoramica sull’intero percorso musicale della band attraverso 10 fra cd e dvd, nei quali non mancheranno pezzi rari o dal vivo, oltre a qualche brano inedito.

Ad accompagnare la comunicazione c’è stato il video Martin (Hallowe’en Mix), canzone del gruppo riarrangiata dallo stesso Ball utilizzando solo le parti orginali della track, apparsa sull’album The Art of Falling Apart del 1983. Buona visione.

https://www.softcell.co.uk

https://www.facebook.com/softcellband/