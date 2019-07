Una serie tv per il Wu-Tang Clan, guarda il trailer.

Una serie tv, che è una sorta di biopic, andrà in onda per dieci episodi sul Wu-Tang Clan, la storica crew di rapper composta dal rapper-producer RZA e i rappers GZA, Ol’ Dirty Bastard, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God and Masta Killa. La serie debutterà a settembre su Hulu ed è intitolata Wu-Tang: An American Saga, scritta da RZA e Alex Tse.

Fra gli interpreti Joey Bada$$ come Inspectah Deck e Dave East nei panni di Method Man. Ora è uscito il primo trailer, che potete vedere qui sotto, mentre tempo fa vi avevamo fatto ascoltare la colonna sonora.

https://www.wutang-corp.com/