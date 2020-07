The Replacements, uscirà su Rhino l’ennesimo box con tre dischi e molti inediti.

I Replacements, la band americana capitanata da Paul Westerberg, pubblicherà un ennesima ristampa. Sarà un’edizione deluxe dell’album del 1987 Pleased to Meet Me e sarà pubblicata il 9 ottobre da Rhino records. Nel box troverete la versione rimasterizzata dell’album con alcune b-side e una versione remixata da Jimmi Iovine del brano Can’t Hardly Wait. Inoltre ci sono quindici demo, ben undici inediti, registrati nel 1986 ai Blackberry Way Studios di Minneapolis. Ma non finesce qui perché ci saranno anche tredici tracce inediti mixate da John Hampton, fra cui i brani tratti da Pleased to Meet Me e inediti come Election Day e Birthday Gal mai inclusi in scaletta. In tutto il box è composto da tre CD e un Vinile.

