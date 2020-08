Deftones, i dettagli del nuovo album “Ohms”. Ascolta il singolo.

Fuori i dettagli di Ohms il nuovo album dei Deftones. La band di Chino Moreno hanno rivelato la data di uscita del loro nuovo album che sarà pubblicato il 25 settembre dalla label Reprise/Warner. Dopo quattro anni dall’ultimo Gore e otto dall’ultimo Omonimo lavoro tornano con dieci tracce prodotte da Terry Date storico produttore che ha lavorato con Slipknot, Pantera, Soulfly, White Zombie, Deftones, Dream Theater, Slayer, Soundgarden e Limp Bizkit.

Questa è la tracklist :

01. Genesis

02. Ceremony

03. Urantia

04. Errorr

05. The Spell of Mathematics

06. Pompeji

07. This Link Is Dead

08. Radiant City

09. Headless

10. Ohms