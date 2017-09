Sarà pubblicato il 6 ottobre il nuovo album del trio formato dal produttore Tim Story, Jon Leidecker aka Wobbly, membro del collettivo Negativland e infine Dieter Moebius ex partner di Hans Joachim Roedelius nei leggendari Cluster e purtroppo scomparso nel luglio del 2015.

Dopo aver prodotto nel 2014 l’album intitolato “Snowghost Pieces”, sarà adesso il turno del disco gemello, in quanto i tre si erano incontrati nel 2012, sotto proposta di Leidecker, per una settimana di sessioni e registrazioni in uno studio in Montana, una sorta di Chalet in una zona molto affascinante nelle vicinanze di un lago. Ne sono usciti con una bellissima collaborazione ed un hard disc bello pieno, da cui poi in definitiva sono stati tratti i due dischi – incluso questo “Familiar” – titolo appunto scelto per la release.

Così come avvenuto tre anni fa per “Snowghost Pieces“, anche questo nuovo lavoro sarà pubblicato attraverso la label di Amburgo Bureau B e che di recente aveva anche completato le stampe soliste dell’ex Cluster con le riedizioni dei mancanti “Kram” e “Ding” che vanno a così completare tutta la discografia solista di Moebius (leggi l’articolo – QUI).

www.bureau-b.com

Autore: Luigi Ferrara

“Familiar” – Tracklist:

1. Wrong

2. Zucken

3. Familiar

4. We Need You In Our Soups

5. Block Blow

6. Vexed