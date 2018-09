Julia Holters firma un nuovo album per Domino Records.

A poco più di un anno di distanza dal precedente “In The Same Room” la cantautrice statunitense Julia Holter decide di battere il ferro finché caldo e annuncia la pubblicazione imminente di un nuovo album.

L’autrice originaria di Los Angeles ormai accasata alla Domino Records dal 2013 – dai tempi del terzo disco “Loud City Song” – ha comunicato che Il quinto full-lenght in via di lancio sarà intitolato “Aviary” e composto da ben quindici tracce compresa la nuova clip in uscita ‘I Shall Love 2′ con la firma del fotografo e video-maker Dicky Bahto.

“Aviary” sarà edito attraverso la label di stanza a Londra con data di pubblicazione 26 ottobre 2018.

www.dominorecordco.com

Autore: Luigi Ferrara

Julia Holter – Aviary – Tracklist

01. Turn The Light On

02. Whether

03. Chaitius

04. Voce Simul

05. Everyday Is An Emergency

06. Another Dream

07. I Shall Love 2

08. Underneath The Moon

09. Colligere

10. In Gardens’ Muteness

11. I Would Rather See

12. Les Jeux To You

13. Words I Heard

14. I Shall Love 1

15. Why Sad Song