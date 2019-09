Nick Cave & The Bad Seeds annunciano improvvisamente l’album ‘Ghosteen’.

Sorpresa!!! Dal nulla e senza preavviso eccovi il nuovo album di Nick Cave & The Bad Seeds. Dopo tre anni dall’ultimo “Skeleton Tree” Cave, candidamente, ufficializza l’imminente uscita (per alcuni entro il 10 ottobre) di “Ghosteen“; il diciassettesimo della loro lunga carriera. Parco di info spiega anche che il disco sarà un doppio album con due temi portanti: “l’età della fanciullezza” – per la prima parte – e “la sfera genitoriale” nella seconda. Il lavoro sarà intervallato da spoken word. E’ indiscutibile quanto questo lavoro sarà stato influenzato dal dramma vissuto nel 2015 anno in cui la morte di figlio Arthur lo colpi improvvisamente.

Di seguito la copertina del disco e la tracklist.

https://www.nickcave.com

https://www.facebook.com/nickcaveandthebadseeds/



Ghosteen tracklist:

Part 1:

01 The Spinning Song

02 Bright Horses

03 Waiting For You

04 Night Raid

05 Sun Forest

06 Galleon Ship

07 Ghosteen Speaks

08 Leviathan

Part 2:

01 Ghosteen

02 Fireflies

03 Hollywood