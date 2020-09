Kruder & Dorfmeister, esce l’album perduto dal titolo “1995″.

Peter Kruder e Richard Dormeister pubblicheranno il nuovo album “1995″ il prossimo 13 novembre. L’album “perduto” sarà rilasciato in formato CD e doppio LP via G-Stone Recordings. Di seguito potete ascoltare il primo singolo ‘Johnson‘.

Il duo austriaco noto per i loro remix trip hop/downtempo di canzoni pop, hip hop e drum’n’bass, nel 1993 realizzarono il loro primo EP “G-Stoned”, contenente l’ipnotica ‘High Noon’ e una copertina che assomigliava a “Bookends” di Simon & Garfunkel. Il 2010 ha visto il 16° anniversario di Kruder & Dorfmeister e della loro etichetta discografica G-Stone Recordings, evento culminato con l’uscita della compilation “Sixteen F**kin Years of G-Stone Recording” e con il K&D Session Live show.

Grazie alle esibizioni al The Big Chill, al festival di Berlino e ad altri grandi festival, il K&D session live show ottenne un successo enorme da cui è nato un necessario tour mondiale.

La verità era che un album era stato terminato nella primavera del ’95 e che tutto era stato registrato su DAT e poi messo in un cassetto. K&D ne stamparono 10 copie, di queste 4 furono passate a qualche personaggio del settore.

Le porte della stanza si sono aperte, una nube di fumo enorme è entrata, K&D sono usciti di corsa e gli anni sono passati. Le giornate si sono riempite di remix, di tour e di vita e così i nastri erano stati dimenticati.

Poi, all’inizio del 2020, lo spostamento casuale di una scatola sul retro di una stanza, ha riportato alla luce i DAT e la loro proprietà di trasporto del tempo.

K&D ci hanno rimesso mano e, sentendosi a loro agio, sono tornati in quella stanza e nella sua meravigliosa nebbia del 1995.

La musica è stata trasferita dai DAT e K&D hanno ricostruito accuratamente ogni molecola che componeva i nastri originali, così come i coni dei bassi delle sale sono ancora una volta rivolti verso il cosmo.

K&D sono felici e orgogliosi di liberare ciò che pensavano fossero momenti perduti.

https://www.facebook.com/kruder.dorfmeister

https://kruderdorfmeister.com/

TRACKLIST

1. Johnson

2. Love Hope Change

3. Swallowed The Moon

4. Spring

5. Dope

6. King Size

7. Holmes

8. Don Gil Dub

9. Stop Screaming (only available on physical copy)

10. Morning

11. White Widow

12. In Bed with K&D

13. Ambiente

14. One Break

15. Lovetalk

fonte: com. stampa