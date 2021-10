Mark Lanegan e Joe Cardamone degli Icarus Line pubblicano un album. Ascolta!

Dopo i due singoli “No Justice” e “Skeleton Joe Manifesto” il prossimo 15 ottobre verrà pubblicato, per le label Rare Bird e Kitten Robot, l’omonimo album che vede collaborare Mark Lanegan e Joe “Skeleton Joe” Cardamone degli Icarus Line.

“Il progetto – dichiarano i due – si chiama Dark Mark vs. Skeleton Joe perché entrambi abbiamo assunto questi alter ego nel corso degli anni. Il materiale che volevamo fare insieme sembrava adattarsi bene all’idea che i nostri personaggi fossero emarginati dai nostri altri lati creativi.”

https://www.marklanegan.com/

https://www.facebook.com/joecardamonexholywar

“Dark Mark vs. Skeleton Joe” Tracklist:

01. Livin Dead

02. No Justice

03. Lost Animals

04. Hiraeth

05. Lay Me Down

06. No Way Out

07. Turning In Reverse

08. Burned

09. Crime

10. Sanctified

11. Traction

12. Red Morning Sun

13. Cold Summer

14. Sunday Night 230 AM

15. Basement Door