Punto di riferimento da oltre un decennio della psichedelia contemporanea, i Wooden Shjips arrivano in Italia per presentare l’ultimo album “V” uscito a fine maggio per Thrill Jockey.

Il nuovo lavoro del quartetto composto da Omar Ahsanuddin, Dusty Jermier, Nash Whalen e Ripley Johnson arriva dopo ben cinque anni dall’ultimo album Back To Land.

Le tracce sono state scritte durante l’estate del 2017 dal cantante e chitarrista Ripley Johnson come antidoto all’ansia crescente sia politica sia personale.

Come racconta Ripley: “Abbiamo avuto enormi incendi nelle foreste appena fuori Portland. C’era una foschia intensa e strati di cenere ovunque nella città. Io era seduto sulla mia veranda ogni sera a guardare la cenere cadere giù come la neve, il cielo sembrava bruciare. Era una atmosfera apocalittica. L’estate di solito a Portland é davvero mite e bellissima e noi stavamo lavorando a un “disco estivo”, ma il mondo esterno continuava a intromettersi e a cambiare le carte e le emozioni”.

E V, rappresentazione anche grafica del segno di pace, è proprio un balsamo contro il rumore e la negatività, un album incentrato sul potere della pace, della bellezza e della resistenza.

Il primo singolo “Staring At The Sun” è un brano rilassato di circa 8 minuti in cui la narrazione si costruisce lentamente e i testi raccontano una spinta gentile tra il desiderio di fuga e di positività e la tensione inevitabile dell’ansia di cui non ci riesce a liberare completamente.

I membri della band condividono da sempre l’amore per il rock classico di band come Velvet Underground e Neil Young, oltre all’amore più evidente per la scena sixties di San Francisco. Questa sensibilità e questa comunanza di gusti unisce i 4 membri della band nonostante vivano in città diverse.

V. è l’album più conciso e rilassato del quartetto, un balsamo, una pausa dalla follia. Un album che esalta la bellezza della pace, della quiete, e la capacità di creare la calma in un mondo dominato da un travolgente terrore. È l’album estivo perfetto, impregnato di ottimismo e di un’energia pacifica.

Questi i due appuntamenti italiani:

13 marzo 2019 – Ravenna – Bronson

14 marzo 2019 – Roma – Monk

https://www.facebook.com/woodenshjips

http://www.woodenshjips.com/