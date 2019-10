Dopo ben nove anni dall’ultima produzione ritorna Michael John Harris con la sua creatura Scorn, progetto industrial/dub formato nel 1991 inizialmente come trio insieme a Justin K. Broadrick e Nic Bullen, tra i fondatori dei Napalm Death.

L’ultimo lavoro di Harris con questo pseudonimo – molto in voga negli anni novanta – risale infatti all’album del 2010 intitolato “Refuse; Start Fires“.

Il full lenght in via di rilascio sarà intitolato “Cafe Mor” e sarà composto da una decina di tracce comprendente un featuring con Jason Williamson - frontman dei Sleaford Mods – nel brano ‘Talk Wiff’, mentre il mastering è stato curato dall’esperto Daniele Antezza dei Dadub.

“Cafè Mor” sarà pubblicato in CD e in doppio vinile il prossimo 15 novembre attraverso la label di Brooklyn Ohm Resistance del producer Kurt Gluck conosciuto ai più come Submerged.

www.ohmresistance.net

Autore: Luigi Ferrara

Scorn – Cafe Mor – Tracklist

1. Elephant

2. The Lower The Middle Our Bit

3. Mugwump

4. Tea Room

5. Never Let It Be Said

6. Who are They

7. Which One

8. Dulce

9. Talk Whiff (Featuring Jason Williamson Of Sleaford Mods)

10.SA70