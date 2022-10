Nina Hagen annuncia un nuovo album dal titolo “Unity”. Ascolta.

Nina Hagen, cantante e attrice tedesca punto di riferimento negli anni 80 per la scena punk europea, torna a pubblicare un nuovo album. L’ultimo lavoro Volksbeat risale al 2011. Unity” verrà pubblicato il 9 dicembre dalla label Grönland. Di seguito potete ascoltare il singolo “16 Tons” con video diretto da Sebastian Vogt.

Unity comprende 12 tracce e la title track ha come guest la leggenda del funk George Clinton ed è stata scritta come un omaggio al movimento Black Lives Matter mentre la traccia “United Women of World” è stata scritta con la cantante giamaicana Liz Mitchel e la musicista new wave Lene Lovich.

https://www.facebook.com/NinaHagen

https://ninahagendas.beepworld.de/

La tracklist:

01 Shadrack

02 United Women of the World

03 Unity

04 16 Tons

05 Atomwaffensperrvertrag

06 Gib Mir Deine Liebe

07 Venusfliegenfalle

08 Redemption Day

09 Geld Geld Geld

10 Die Antwort Weiss Ganz Allein der Wind

11 Open My Heart (Dinner Time)

12 It Doesn’t Matter Now