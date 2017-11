Superformazione calabrese che in questo esordio si estende fino a quattordici elementi per catapultarci vorticosamente nel suo melting pot musicale e culturale fatto di funky mediterraneo, virtuosismi latin rock, jazz, swing e ska. Con Capossela ben in mente come anche la lezione di Mano Negra, Les Négresses Vertes ecc., le carte in regola per raccontarci dei tanti muri esistenti e di quelli da abbattere (almeno musicalmente) dunque le han tutte.

Intriganti e sicuramente divertenti dal vivo, li immaginiamo a dare il meglio ad una delle tante ‘feste in rosso’ piuttosto che in solitari ascolti casalinghi vista la natura della proposta.

https://www.facebook.com/statale107bis/

autore: A.Giulio Magliulo