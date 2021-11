Nuovo episodio della coppia Hans-Joachim Roedelius / Tim Story, i due compositori condividono un’amicizia da lungo tempo ormai, messa in pratica in una collaborazione ininterrotta a partire dall’inizio del millennio con il lavoro “Persistence of Memory”, seguito poi dagli album “Lunz” (2002), “Inlandish” (2008), “Lazy Arc” (2014), “Lunz 3” (2019) e la recente installazione “The Roedelius Cells”.

La nuova realizzazione sarà intitolata “4Hands” e trattasi del primo album in collaborazione composto con solo il pianoforte, un primato soprattutto di Roedelius che ad un certo punto della sua carriera, messi da parte i Cluster, cominciò a lavorare e pubblicare ad una lunga successione di dischi solisti al piano, molti dei quali pubblicati dalla Sky Records di Amburgo.

Il nuovo lavoro è stato presentato la scorsa estate al More Ohr Less, rassegna di musica interamente organizzata da Roedelius insieme alla sua famiglia e trattasi di una “suite non convenzionale di sculture al piano”, un dialogo sonoro che i due autori hanno sviluppato in tanti anni di amicizia tra successioni di pattern minimalisti, sequenze soffici e ipnotiche con sorprendenti colpi di scena armonici.

L’album segna anche l’esordio per il duo alla rilevante e ben nota label londinese Erased Tapes, dopo i trascorsi alla Groenland Records di Herbert Grönemeyer e le autoproduzioni col marchio appartenente a Story, Seventh Chance Recordings.

“4Hands” è costituito da undici tracce e sarà pubblicato dalla label britannica il prossimo 28 gennaio 2022. Presentata in rete come anteprima la traccia ‘Spirit Clock’.

www.erasedtapes.com

Autore: Luigi Ferrara

Roedelius & Story – “4hands” – Tracklist

1 Nurzu

2 Spirit Clock

3 Haru

4 Rever

5 Seeweed

6 Allegro Estinto

7 Crisscrossing

8 Thrum

9 Bent Rhyme

10 Skitter

11 Ba