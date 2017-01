Per Mike Patton è stato un anno ricco di collaborazioni, oltre a tenere in piedi (ed è già un miracolo) i Faith No More si è diviso tra tētēma in compagnia del pianista australiano Anthony Pateras mentre con il norvegese Kaada ha pubblicato un album dal titolo ‘Bacteria Cult’. Con Tunde Adebimpe e Doseone ha formato il trio Nevermen pubblicando un album omonimo.

Ed ora cosa succede nel 2017? Inizia alla grande ed entra a far parte del supergruppo Dead Cross (sostituendo alla lla voce Gabe Serbian) dove ritrova l’amico Dave Lombardo (con lui già nei Fantômas, ex Slayer e attualmente nei Suicidal Tendencies e Misfits), Justin Pearson (Locust e Retox) e Michael Crain (etox e Festival of Dead Deer).

La band pubblicherà in questo 2017 un album per la Ipecac recordings, di proprietà di Patton, in collaborazione con la Three One G.

In rete trovate un brano pubblicato a marzo 2016 che vi farà comprendere bene il genere intrapreso da questo gruppo ma attenzione troverete alla voce Gabe Serbian. “We’ll Sleep When They’re Dead” – questo il brano che potete ascoltare in basso è stato prodotto Ross Robinson, quindi una garanzia.

https://www.facebook.com/Dead-Cross-1525248971130443/