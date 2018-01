Primo box retrospettivo per Holger Czukay, l’indimenticabile bassista dei CAN scomparso lo scorso 5 settembre all’età di settantanove anni. (Leggi lo Special – QUI)

L’operazione sarà condotta dalla Groenland Records di Herbert Grönemeyer che già negli ultimi anni aveva riedito l’introvabile “Les Vampyrettes” formato da due stravaganti tracce, ‘Biomutanten’ e ‘Menetekel’, insieme a Conny Plank; successivamente rividero la luce anche il bizarro “On the Way to the Peak of Normal”, uscito in origine nel 1981 e la ristampa di “Movie” del 1979, secondo album a nome di Czukay.

Il box in oggetto comprende materiale inedito tra foto, registrazioni video e composizioni racchiuse in cinque dischi, un vynil video contenente la clip della traccia ‘Cool in Pool’, oltre al DVD di “Krieg Der Tone” di Michael Meert, un film in cui Czukay creò la colonna sonora oltre a parteciparvi come attore.

La “sezione” audio invece non sarà data dalla classica ristampa degli album del polistrumentista originario di Danzica; i dischi sono sostanzialmente raccolte che ospitano trentaquattro brani dove viene invece esplorata la carriera, anzi il viaggio di Czukay, in circa cinquant’anni di musica con le collaborazioni insieme a Brian Eno, Karlheinz Stockhausen, Jah Wobble e – ovviamente – al compagno di sempre dai tempi dei Can, “l’uomo più preciso di una macchina”, Jaki Liebezeit, scomparso anche lui nel 2017, il 22 di gennaio. (Leggi lo Special – QUI)

Il cofanetto sarà intitolato “Cinema” e la Groenland ha deciso di pubblicarlo in data 23 marzo, il giorno precedente a quello che sarebbe dovuto essere l’ottantesimo compleanno di Czukay.

Autore: Luigi Ferrara

Holger Czukay – “Cinema” – Tracklist

Vinyl 1

1. Holger Schüring Quintett – Konfigurationen (1960, previously unreleased)

2. Technical Space Composer’s Crew – Canaxis (1969, Canaxis 5)

3. Technical Space Composer’s Crew – Boat Woman Song (1969, Canaxis 5)

4. Cluster & Eno – Ho Renomo (1977, Cluster & Eno)

Vinyl 2

1. Holger Czukay – Oh Lord Give Us More Money (1979, Movies)

2. Holger Czukay – Persian Love (1979, Movies)

3. Holger Czukay – Cool In The Pool (1979, Movies)

4. Holger Czukay – Hollywood Symphony (1979, Movies)

5. Les Vampyrettes (Czukay/Plank) – Biomutanten (1980, Les Vampyrettes)

Vinyl 3

1. Les Vampyrettes (Czukay/Plank) – Menetekel (1980, Les Vampyrettes)

2. Phew (Phew/Czukay/Liebezeit/Plank) – Signal (1981, Phew)

3. Holger Czukay – Witches Multiplication Table (1981, On The Way To To Peak Of Normal)

4. Holger Czukay – On The Way To The Peak Of Normal (1981, On The Way To To Peak Of Normal)

5. Holger Czukay – Ode To Perfume (1981, On The Way To To Peak Of Normal)

6. Holger Czukay – Two Bass Shuffle (1981, On The Way To To Peak Of Normal)

7. Holger Czukay/Jaki Liebezeit/Jah Wobble – How Much Are They? (1982, Full Circle)

Vinyl 4

1. Holger Czukay/Jaki Liebezeit/Jah Wobble – Trench Warfare (1982, Full Circle)

2. Holger Czukay/Jaki Liebezeit/Jah Wobble – Full Circle R.P.S. (No. 7) (1982, Full Circle)

3. Holger Czukay/Jaki Liebezeit/Jah Wobble – Twilight World (1982, Full Circle)

4. Holger Czukay – The Photo Song (1984, Der Osten Ist Rot)

5. Holger Czukay – Der Osten Ist Rot (1984, Der Osten Ist Rot)

6. Holger Czukay – Das Massenmedium (1984, Der Osten Ist Rot)

7. Holger Czukay – Träum Mal Wieder (1984, Der Osten Ist Rot)

8. Holger Czukay – Hey Baba Reebop (1987, Rome Remains Rome)

9. Holger Czukay – Hit Hit Flop Flop (1987, Rome Remains Rome)

Vinyl 5

1. Holger Czukay – Perfect World (1987, Rome Remains Rome)

2. Holger Czukay – Music In The Air (1987, Rome Remains Rome)

3. Holger Czukay – Ride A Radiowave (1991, Radio Wave Surfer)

4. Holger Czukay – We Can Fight All Night (1991, Radio Wave Surfer)

5. Holger Czukay – Through The Freezing Snow (1991, Radio Wave Surfer)

6. Holger Czukay w/ Karlheinz Stockhausen – Breath Taking (2008, Second Life, previously unreleased)

7. Holger Czukay & U-She – La Premiere (2008, Second Life)

8. Holger Czukay / Ursa Major – 21st Century (2007, 21st Century)

9. Bison (Czukay/Murphy/Smith) – Mandy (2004, Travellers)