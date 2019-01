“Nebulosity” è il quarto lavoro degli Space Aliens From Outer Space, che ultimamente hanno subito dei cambi di formazione. Il sound è estremamente psichedelico e spaziale con chiavi di lettura che vanno dagli Hawkind a John Carpenter, passando per Philp K Dick e The Reisidents, viaggiando a cavallo di ragni venuti da Marte di memoria Ziggy Stardust.

Il disco parte con il brano “Asterism” una psichedelia greve che non si distanzia molto dagli ultimi Calibro 35, mentre con “Trajectory” il metal-psichedelico deve molto ai Motorpsycho degli anni ’10. Il quartetto cambia registro stilistico con la traccia “Entanglement” caratterizzata da un electro-psich ritmata, al contrario di quanto accade nella ‘colonna sonora da film noir dei ‘70’ di “Propulsion”. C’è spazio anche per spruzzate di beat che sia con gli assoli di Farfisa di “The Outer Realms” o con momenti più dilatati, e ritmica ossimorica, di “Particle Horizon”.

Insomma si tratta di otto brani con suoni più o meno intergalattici, talvolta umanizzati, altre preda di HAL 9000. Quindi fate molta attenzione e non fidatevi delle macchine!!!

https://escapefromtoday.bandcamp.com/album/space-aliens-from-outer-space-nebulosity

autore: Vittorio Lannutti