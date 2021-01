Gary Numan – Il nuovo album uscirà in primavera.

Tra le prime buone notizie di questo 2021 c’è l’annuncio del diciottesimo album in studio da parte di Gary Anthony James Webb, conosciuto ai più con lo pseudonimo Gary Numan.

Il sessantaduenne cantante londinese ha annunciato che questo lavoro in via di lancio sarà intitolato “Intruder” e sarà unito da un filo conduttore con il precedente “Savage (Songs from a Broken World)”, del 2017, almeno per quanto concerne l’esposizione di tematiche legate ai cambiamenti climatici e ambientali.

“Savage” infatti è un concept album ambientato in un mondo post-apocalittico trasformato in un deserto dal riscaldamento globale. Così come “Intruder” che rivisita l’argomento e per il quale Numan ha recentemente tentato di illustrare in un’intervista: “If Earth could speak, and feel things the way we do, what would it say? How would it feel? The songs, for the most part, attempt to be that voice, or at least try to express what I believe the earth must feel at the moment”.

Il nuovo full length sarà disponibile in vari formati: vinile colorato, picture disc vinyl, deluxe CD e cassetta a partire dal prossimo 21 maggio; in rete come anteprima il video della title-track diretto da Chris Corner degli Sneaker Pimps aka IAMX.

Autore: Luigi Ferrara

Gary Numan – “Intruder” – Tracklist

1. Betrayed

2. The Gift

3. I Am Screaming

4. Intruder

5. Is This World Not Enough

6. A Black Sun

7. The Chosen

8. And It Breaks Me Again

9. Saints And Liars

10. Now And Forever

11. The End of Dragons

12. When You Fall (bonus track on CD, vinyl and digital formats)

13. The End of Dragons (alt piano) (bonus track on vinyl and digital formats)