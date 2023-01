Black Thought del gruppo The Roots annuncia il nuovo album con El Michels Affair.

Black Thought (vero nome Tariq Luqmaan Trotter) della crew hip hop The Roots annuncia il nuovo album in collaborazione con El Michels Affair. Intitolato Glorious Game vedrà la luce il 14 aprile tramite etichetta Big Crown.

Di seguito trovi il link per ascoltare il primo singolo “Grateful“.

Di seguito la tracklist dell’album:

01 Grateful

02 Glorious Game [ft. Kirby]

03 I’m Still Somehow

04 Hollow Way

05 Protocol [ft. Son Little]

06 The Weather 07 That Girl

08 I Would Never

09 Alone

10 Miracle

11 Glorious Game (Reprise)

12 Alter Ego [ft. Brainstory]

https://lnk.to/gratefulEMABT

https://www.instagram.com/blackthought/