Perde il pelo ma non il vizio la punk-rock band losangelina tutta al femminile. Passate con qualche acciacco attraverso l’epopea del movimento riot grrrl e poi del grunge, dopo un lungo periodo di cessata attività, le L7 sono tornate a farsi sentire più agguerrite che mai lo scorso Settembre, grazie al brano Dispatch From Mar-a-Lago.

In questi giorni ci riprovano sulla scia del nuovo singolo I Came Back To Bitch, il cui video, diretto da Joel Fernando, potete vedere in basso.

Il pezzo, prodotto da Billy Bush, come il precedente è uscito su Don Giovanni Records e non si sa ancora se farà parte di un futuro album. Quello che è certo riguarda il concerto del gruppo americano, previsto in Italia Il prossimo 8 Giugno al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

