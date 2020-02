The Psychedelic Furs, nono studio album per la storica band inglese.

Dopo circa 30 anni tornano a pubblicare materiale inedito gli inglesi The Psychedelic Furs. Il nuovo album è intitolato “Made of Rain” ed è anticipato dal singolo “Don’t Believe”.

Il nono album dello storico gruppo britannico verrà pubblicato dalla label Cooking Vinyl che lo rilascerà il prossimo primo maggio. L’album è prodotto da Richard Fortus, che si era unito ai membri principali dei Furs – Richard e Tim Butler - formando la band anni ’90 Love Spit Love; ed attualmente è anche membro dei Guns and Roses.

Questa la tracklist:

“The Boy That Invented Rock & Roll”

“Don’t Believe” – 3:45

“You’ll Be Mine”

“Wrong Train”

“This’ll Never Be Like Love”

“Ash Wednesday”

“Come All Ye Faithful”

“No-One”

“Tiny Hands”

“Hide the Medicine”

“Turn Your Back on Me”

“Stars”