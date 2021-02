Merzbow, dopo trent’anni ristampano Rainbow Electronics. Ascolta.

Imperdibile occasione per una straordinaria immersione nel mondo di Masami Akita meglio conosciuto con il moniker di Merzbow e simbolo del noise giapponese e probabilmente mondiale. Arriva la prima ristampa in vinile della leggendaria release del 1990 “Rainbow Electronics” che dopo 30 anni è considerata ancor un’opera monumentale che fu pubblicata dall’Alchemy records.

I Merzbow irrompono sulla scena di Tokyo nel 1979 e rimangono, fino ad oggi, uno dei progetti più prolifici e aggressivamente lungimiranti nella musica sperimentale. Il soprannome di Masami Akita nasce dall’assemblaggio architettonico prebellico dell’artista tedesco Kurt Schwitters, The Cathedral of Erotic Misery o Merzbau e abbraccia la tecnologia e la macchina. Sin dagli inizi Merzbow ha infranto i confini sonori e si è spinto verso nuovi territori dell’estremo arrivando a uno spazio sonoro di rumore puro e genuino che ha continuato, ormai da oltre 40 anni, esclusivamente per fare “rumore” oltrepassando i confini e raggiunto uno status iconico.

Merzbow è il figlio mutante del punk e della musica sperimentale, singolare, selvaggio quanto unico con produzione spesso pubblicata su piccole etichette in minuscole edizioni di difficile accesso e molto ricercata, rendendo, appunto, questa ristampa in vinile un evento davvero storico.

Rimasterizzato a dicembre 2019 ,e suddiviso in quattro parti direttamente da Masami Akita, per questa versione in doppio vinile evolve il suo suono da un ritmo lento e strisciante, verso una distesa tentacolare di rumori aspri e sporchi ed elettronica; punteggiate da stridii riverberanti, graffi e raffiche che provengono da ogni angolazione, colpi di tamburo momentanei e lunghi tratti di sommessi droni elettronici che si spostano verso una violenza inaspettata.

