Massive Attack, tre concerti italiani a giugno: Roma, Ferrara e Milano.

Per l’inizio della prossima estate i Massive Attack tornano in Italia per tre concerti: 24 giugno al Ferrara Summer Festival, il 21 giugno all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 22 giugno a Milano Summer festival.

I tagliando sono già disponibili sui migliori circuiti di prevendita on line a prezzi alquanto alti. Per Roma sono disponibili più fasce: 46, 51,75; 63,25; 74,75 più le commissioni. A Milano da 46 e 57,50 euro più commissioni e infine a Ferrara prezzo unico da 57,50 più commissioni (fonte Ticketmaster).

Tutti accumuniamo i Massive Attack al genere trip-hop - genere musicale nato a Bristol negli anni novanta che vedeva protagonisti anche i Portishead e Tricky. Nacque la fusione perfetta tra impegno politico e civile con rock, elettronica e dub.

Il gruppo capitanato ancora da Robert Del Naja e Grant Marshall ha da pochi anni festeggiato il ventennale di “Mezzanine” album pietra miliare del genere, e dopo il tour mondiale nel 2019 per l’anniversario tornano dal vivo e non poteva mancare l’Italia patria del napoletano Del Naja sempre più in odore Banksy.

Ricordiamo che la band ha collaboato con nomi illustri del pop mondiale e tra questi vanno sicuramente citate le voci femminili: Dot Allison, Elizabeth Fraser, Tracey Thorn in primis e ancora Sinéad O’Connor, Madonna, Shara Nelson.

https://www.massiveattack.co.uk/