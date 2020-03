Coddiwomple – THE WALK and Other Stories (A tant réver du roi)

Coddiwomple è l’ennesimo progetto messo in piedi da G.W. Sok, ex cantante e co-fondatore di The Ex. Questa volta Sok si fa accompagnare dai chitarristi Nicolas Lafourest e Olivier Mellano i quali sorreggono le sue poesie declamate, a volte sospirate, in uno spoken word intenso. La scelta stilistica è spesso quella di un post-punk scarnificato vibrante e nervoso come per “Memories” o della scheggiata e vibrante “Word” (che per la verità ha un’intro simile a quella di “1.9.9.6.” degli Afterhours); o dell’inquietante “Whisper”, l’unica cantata. Più di tutte intriga “Response” per un incedere compulsivo e nervoso che sfiora l’HC con la chitarra particolarmente aggressiva. La perfetta congiunzione tra poesia e punk.

https://www.facebook.com/coddiwomple2020/

autore: Vittorio Lannutti