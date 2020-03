Metronomy, posticipano il loro concerto in Italia.

Il concerto italiano dei Metronomy è stato posticipato al 24 Settembre e si svolgerà sempre all’Alcatraz di Milano [Biglietti: 25,00 € + d.p.].

I biglietti acquistati verranno ritenuti validi per la nuova data.

Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti potrà farlo presso i punti vendita o presso il gestore di vendita online dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 18aprile 2020. Il rimborso riguarderà il prezzo del biglietto comprensivo dei diritti di prevendita. Come da condizioni di vendita, non sarà rimborsato alcun costo e/o spesa accessoria o personale. Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso del titolo di accesso integro. Senza il titolo di accesso non sarà possibile ottenere alcun rimborso. Non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti effettuati al di fuori dai canali ufficiali di vendita.

I Metronomy negli ultimi 13 anni si sono affermati come una delle band più interessanti del Regno Unito. A tre anni dall’uscita di “Summer 08” del 2016, la band britannica capitanata e formata nel 1999 da Joseph Mount arriverà in Italia per un’unica data con “Metronomy Forever”, il sesto album in studio pubblicato il 13 settembre 2019 via Because Music.

‘Metronomy Forever’ è il seguito di ‘Summer 08’ del 2016, e contiene 17 brani. La sua lunghezza nasce dal desiderio di creare uno spazio per respirare, senza riempirlo di hit come un bouquet di rose di una stazione di servizio – un modo moderno di ascoltare la musica. L’innata abilità dei Metronomy di mescolare funk con atmosfere da club e pop esoterico è inframmezzata con tracce più d’ambiente e elettronica melodica.

Il leader della band Joseph Mount con quest’album ha cercato di replicare la sensazione dell’ascolto di una radio, con canzoni di stili diversi, sempre in cambiamento, che aiutano a tirarti su di morale. Il trasferimento dal trambusto della sua ex casa parigina a una casa in cima a una collina in Inghilterra ha avuto un forte impatto, infondendo all’album un senso di tranquillità e una gioia calma che riflette la felicità relativa della sua esistenza.

‘Metronomy Forever’ rappresenta qualcosa che guarda contemporaneamente avanti e indietro, come Giano, qualcosa di fatale e eterno. Sei stato creato dalla polvere e polvere ritornerai, quel genere di cose.

“Quello che succede è che quando stai facendo musica e entri in un mondo in cui hai raggiunto una sorta di celebrità, non importa quanto grande o piccola, inizi a pensare a te stesso in termini di eredità e di cosa stai per lasciare”, dice Mount. “E poi ti rendi conto che questa eredità si limita alle persone che sono interessate a te. E a me questo va bene. Minore è l’importanza che tu riponi nell’arte e più interessante può diventare… Sto facendo musica, faccio concerti, ho bisogno di nutrire i miei figli”.

Joe Mount ha anche diretto il video di accompagnamento per “Salted Caramel Ice Cream” dimostrando una crescente padronanza e uno stile visivo unico. Il video racconta la storia di due gelaterie in lotta: la tradizionale Oscar & Rodney, e Mike & Anna che è specializzata in gelato alla moda per la generazione di Instagram. Quando Oscar & Rodney si ritrovano in momenti difficili, sperimentano nuovi sapori per trovare una formula vincente e alla fine scoprono il gelato salato al caramello.

fonte: com. stampa